Систему оповещения проверят в Нижнем Новгороде 8 июля

Работу системы оповещения проверят в Нижнем Новгороде 8 июля с 10:00 до 12:00. Проверка оборудования оповещения ГО и ЧС, размещённого на остановках общественного транспорта, будет происходить выборочно. Об этом сообщили в МКУ "Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода".

Тестовая проверка пройдёт на следующих остановках:

1. "Институт травматологии и ортопедии", улица Минина, нечётная;

2. "Стадион Нижний Новгород", улица Бетанкура, в сторону Канавинского моста;

3. "Серая лошадь", улица Б.Покровская, движение к площади М.Горького.

Поясняется, что нижегородцы могут услышать сигналы "Внимание всем!" на "умных остановках". Власти города просят жителей сохранять спокойствие во время проверки работы системы оповещения.