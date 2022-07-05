124 млн рублей получили семьи погибших на Украине нижегородских военных

124 миллиона рублей выплатили семьям нижегородских военных, погибших на Украине, согласно последним данным от 4 июля 2022 года. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что единовременная материальная помощь в размере 2 миллионов рублей выплачивается из областного бюджета по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Выплата поступает в равных долях на каждого члена семьи (родственника) погибшего: родителям, супругу, детям младше 18 лет или старше 18 лет, если они учатся очно в вузах или имеют инвалидность.

Напомним, что семьям военных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, также полагаются федеральные выплаты.