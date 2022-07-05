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Общество5 июля 2022 13:44

124 млн рублей получили семьи погибших на Украине нижегородских военных

Им также полагаются федеральные выплаты
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

124 миллиона рублей выплатили семьям нижегородских военных, погибших на Украине, согласно последним данным от 4 июля 2022 года. Об этом сообщили в министерстве социальной политики Нижегородской области.

В ведомстве отметили, что единовременная материальная помощь в размере 2 миллионов рублей выплачивается из областного бюджета по поручению губернатора региона Глеба Никитина. Выплата поступает в равных долях на каждого члена семьи (родственника) погибшего: родителям, супругу, детям младше 18 лет или старше 18 лет, если они учатся очно в вузах или имеют инвалидность.

Напомним, что семьям военных, погибших в ходе специальной военной операции на Украине, также полагаются федеральные выплаты.