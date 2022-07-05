22,5 млн рублей получат нижегородские кинотеатры в рамках программы поддержки отрасли

22,5 миллиона рублей получат кинотеатры Нижегородской области в рамках региональной программы поддержки кинотеатральной отрасли в условиях внешнего санкционного воздействия. Об этом сообщили в региональном Минкульте.

В ведомстве пояснили, что полученные деньги должны компенсировать затраты кинотеатров на оплату услуг ЖКХ и частично покрыть затраты на выплату зарплат сотрудникам. Также отмечено, что это только первый отбор программы поддержки отрасли.

Выплаты получат: АО "Синема Парк", ООО "Спартак", ООО "Кристалл", ООО "Кино-НН", ООО "Джой Ленд", ООО "Арлекино", ИП Петунин Юрий Степанович, ООО "Форма", ООО "Романов-Синема", ООО "Синема" и ООО "Люмен-Фильм НН".

Напомним, в общей сложности в 2022 году выделено 86 миллионов рублей из нижегородского областного бюджета на поддержку кинотеатральной отрасли.

Также известно, что отбор получателей субсидий продлится до конца этого года.