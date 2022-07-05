Еще три города присоединились к экологическому проекту «360» компании En+ Group

Еще три города присоединились к экологическому проекту компании En+ Group «360». В 2022 году в нем примут участие волонтеры из девяти городов: Нижнего Новгорода, Иркутска, Усть-Илимска, Братска, Дивногорска, Миасса, Улан-Удэ, Северобайкальска и Красного Чикоя. Об этом рассказали организаторы.

«En+ Group проводит проект «360» уже в двенадцатый раз. Из года в год мы видим, как проект активно развивается, к нашей эко-инициативе присоединяется все больше людей. Сегодня это уже не локальная корпоративная акция, а масштабное экологическое движение, объединяющее целые регионы. В этом сезоне к «360» присоединились города Республики Бурятия, что особенно ценно для улучшения экологического состояния озера Байкал. Искренне благодарим всех участников проекта за их неравнодушие и надеемся на плодотворную работу в этом сезоне!», - сказала заместитель генерального директора En+ Group Вера Курочкина.

Волонтерский проект «360» реализуется с 2011 года и является частью комплексной программы En+ Group «Мир со знаком плюс», инициатором которой выступил основатель компании Олег Дерипаска. Его основная задача – сохранение экологии озера Байкал и заповедных территорий нашей страны. В рамках проекта активисты устраивают различные эко-акции, субботники, онлайн-марафоны. В этом году улицы городов, участвующих в проекте, украсят граффити на тему экологии.

За выполнение заданий участники проекта будут получать баллы, которые в дальнейшем смогут потратить в онлайн-магазине «Мир со знаком плюс», который заработал в соцсетях в этом году.

Проект «360» состоит из двух этапов: заочная часть продлится с 18 июля по 7 августа, а очный тур состоится 13 августа. На первом этапе участников ждет большой экологический марафон в онлайн-формате: организаторы подготовили более 20 заданий, направленных на приобретение полезных экопривычек. Регистрация уже доступна на официальной странице «Мир со знаком плюс» ВКонтакте.

Очные мероприятия проекта пройдут 13 августа и объединят более трех тысяч активистов в девяти городах. В Нижнем Новгороде площадкой для акции станет Пермяковское озеро в Автозаводском районе. В городах акции волонтеры выйдут на уборку мусора, будут заниматься обустройством туристической инфраструктуры – оборудуют пикниковые группы и установят информационные стенды, создадут экотропы и посадят деревья. К слову, в прошлом году экоактивисты собрали более 30 самосвалов мусора и высадили более 700 деревьев. А всего за годы существования проекта «360» было собрано более 4,5 тысячи тонн мусора в разных регионах России.

Ирина Швыркаева

Фото Романа Бородина