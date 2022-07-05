Брошенные авто без номеров стали эвакуировать с улиц Сормова

Брошенные разукомплектованные автомобили с отсутствующими регистрационными номерами стали эвакуировать с улиц Сормовского района Нижнего Новгорода в присутствии сотрудников полиции. Об этом сообщили в районной администрации.

– Процедура эвакуации будет осуществляться в отношении транспортных средств без регистрационных номеров. Сегодня был вывезен подобный автомобиль с проспекта Союзного от дома 2Г, – рассказали в ведомстве. – Владельца установить не удалось, у машины уже давно отсутствовали детали, поэтому автомобиль был принудительно вывезен с придомовой территории.

В администрации Сормова также описали процедуру эвакуации: при выявлении разукомплектованного автомобиля на нём размещается уведомление о необходимости убрать машину в течение десяти дней, а также указывается контактный телефон. Если владелец так и не вышел на связь – машина эвакуируется принудительно.

По номеру телефона 222-32-73 можно сообщить о местонахождении брошенного и разукомплектованного автомобиля на территории Сормовского района.