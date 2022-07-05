Первый ФОК открытого типа заработал на Красной Этне в Нижнем Новгороде

Так ФОКОТ выглядит сейчас. Фото: Юрий Шалабаев

Первый ФОК открытого типа заработал на месте заброшенного стадиона на Красной Этне (улица Дачная, 33А) в Ленинском районе Нижнего Новгорода сегодня, 5 июля. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём официальном Telegram-канале.

Глава Нижнего Новгорода подчеркнул, что вход на территорию ФОКОТа свободный – прийти позаниматься может любой желающий. Кроме того, здесь будут проходить уроки физкультуры для учеников соседних школы и колледжа. Сегодня эти ребята стали одними из первых посетителей спортивных площадок.

Юрий Шалабаев также задался вопросом: стоит ли проводить бесплатные занятия с тренерами в новом ФОКОТе? Его интересует мнение местных жителей.

– На территории бывшего заброшенного стадиона появилась многофункциональная хоккейная коробка с искусственным покрытием для игры в мини-футбол, площадки для стритбола и волейбола, воркаут, спортивные тренажёры и площадка для сдачи норм ГТО, трибуна для зрителей, – перечислил мэр. – Для удобства посетителей провели благоустройство этой территории, проложили дорожки и оборудовали парковку. Так что приходите и приезжайте заниматься, тем более, что хорошая погода этому только благоволит.

В том числе Юрий Шалабаев добавил, что продолжает прорабатываться вопрос о строительстве двух крытых павильонов, в которых удобно будет заниматься круглый год.