Проект рекультивации свалки на ТБО "Игумново" прошёл госэкспертизу

Проект рекультивации свалки в районе бывшего полигона ТБО "Игумново" в городском округе города Дзержинска в Нижегородской области получил положительное заключение госэкспертизы. Работы будут вестись в рамках федпроекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология". Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Министр экологии и природных ресурсов региона Денис Егоров рассказал, что общая площадь свалки составляет порядка 11,3 гектара, на территории размещены отходы объёмом 244,192 тысячи куб.метров. Преимущественно это отходы 4-го класса опасности – отходы строительства.

– Также свалка была включена в госреестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Благодаря проделанной работе и предстоящей рекультивации мы вернём нарушенные земли в первозданный вид и улучшим качество жизни с точки зрения экологии для жителей Дзержинска, – подчеркнул Денис Егоров.

Директор ГБУ НО "Экология региона" Максим Левин добавил, что часть свалки расположена на территории городских лесов Дзержинска.

– После проведения работ по рекультивации городские леса, испытывающие негативное воздействие от свалки, будут восстановлены, для этого мы предусмотрели в проекте лесовосстановительные мероприятия, которые будут осуществляться путём создания искусственных лесных насаждений с применением сеянцев и (или) саженцев сосны обыкновенной с закрытой корневой системой, – пояснил Максим Левин.

Напомним, ещё три несанкционированные свалки ликвидируют досрочно в Нижегородской области.