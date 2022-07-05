Выпускников Мининского университета 2022 года чествовали на площади Минина

Выпускников Мининского университета 2022 года поздравили на площади Минина

В этом году дипломы Мининского университета получили более 1400 выпускников, в том числе 102 из них - дипломы с отличием. Всего дипломы получили 1122 бакалавра и 339 магистров. На площади Минина и Пожарского 4 июля в сквере прошло торжественное мероприятие "Спасибо, Мининский", на котором ребят поздравили ректор вуза Виктор Сдобняков, директор департамента образования г. Нижний Новгород Владимир Радченко, директор ГБОУ "Лицей-интерната "Центр одаренных детей” Ирина Тузикова.

- Вы проделали большую работу, сформировали багаж знаний и готовы идти вперед к новым свершениям. Но, главное, вы научились самостоятельно ставить цели и самостоятельно их достигать - это, пожалуй, самый главный навык в современном мире, - сказал напутственное слово выпускникам ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Я желаю вам быть трудолюбивыми, целеустремленными, сильными духом, идти к своей мечте и быть достойными звания "выпускник Мининского университета".

Вчерашних студентов и будущих учителей, как отметил директор департамента образования г. Нижний Новгород Владимир Радченко, уже с нетерпением ждут в школах:

- Система образования города видит в вас тот потенциал, который, несомненно, нужен нашему региону. Поздравляю вас с завершением вашего профессионального становления, как педагога! Мы ждем вас всех. Вакансий в городе на данный момент достаточно, чтобы вас трудоустроить.

Выпускники произнесли торжественную клятву, а также были приняты в учительское сообщество.

- Здесь есть некий символизм, находясь в сердце Нижнего Новгорода, чествовать будущих педагогов, - напутствовала выпускников директор ГБОУ "Лицей-интерната "Центр одаренных детей” Ирина Тузикова. - Учитель - это не только профессия, это смысл жизни. Учитель определяет жизнь не только каждого ребенка, но и будущее России. Дорогие выпускники, вы очень нужны в каждой школе, мы вас с удовольствием ждем вас и говорим "Добро пожаловать!” в наше учительское сообщество Нижегородской области.

Для выпускников были организованы развлекательные площадки, интеллектуальный квиз и зона видеоинтервью, в качестве специальных гостей выступила кавер-группа "Maple season".

Напомним, в прошлом году выпускной прошел в онлайн-формате из-за COVID- ограничений.