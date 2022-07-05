Нижегородские следователи проверяют информацию о ДТП с автобусом в Борском районе, в котором пострадали семеро человек

Доследственная проверка проводится по факту ДТП, произошедшего в Борском районе Нижегородской области утром 5 июля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

По предварительной информации, в 9:40 на 31 км автодороги "Бор-Валки-Макарьево" водитель рейсового автобуса уходил от столкновения с препятствием и протаранил большегруз, стоящий на обочине. Пострадали семеро пассажиров автобуса, оба водителя уцелели.

- В ходе проверки следователям СК предстоит дать юридическую оценку действиям сотрудников автотранспортного предприятия, которому принадлежит автобус, на предмет качественного оказания услуг по перевозке пассажиров, - добавили в пресс-службе.

Известно, что автобус выполнял маршрут №1000 «Бор-Нижний Новгород». В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства.