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Общество5 июля 2022 9:10

Нижний Новгород стал вторым по популярности ЖД-направлением в России

Статистику подготовил сервис Туту.ру
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Нижний Новгород стал одним из самых популярных направлений для путешествий по России на поезде за прошедшую половину 2022 года. Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Выяснилось, что наибольшее число поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом (примерно каждый десятый билет). Средний чек на билет в одну сторону составил 3 165 рублей.

Второе место по популярности заняло направление Москва – Нижний Новгород, средний чек за которое равен 1 920 рублям в одну сторону.

Среди прочих популярных направлений оказались: Сочи – Краснодар, Краснодар – Адлер, Москва – Казань, Москва – Воронеж, Москва – Тула, Москва – Ярославль, Москва – Брянск и Москва – Владимир.