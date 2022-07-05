Нижний Новгород стал вторым по популярности ЖД-направлением в России

Нижний Новгород стал одним из самых популярных направлений для путешествий по России на поезде за прошедшую половину 2022 года. Об этом сообщили в "РИА Новости" со ссылкой на аналитический центр сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

Выяснилось, что наибольшее число поездок совершалось между Москвой и Санкт-Петербургом (примерно каждый десятый билет). Средний чек на билет в одну сторону составил 3 165 рублей.

Второе место по популярности заняло направление Москва – Нижний Новгород, средний чек за которое равен 1 920 рублям в одну сторону.

Среди прочих популярных направлений оказались: Сочи – Краснодар, Краснодар – Адлер, Москва – Казань, Москва – Воронеж, Москва – Тула, Москва – Ярославль, Москва – Брянск и Москва – Владимир.