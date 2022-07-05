27 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 5 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 27 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 424 055. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 33 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 623 жителя региона.

Общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 574 человека. За последние двое суток смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Известно, что госпитализированы 24 человека.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 15%.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.