Госдолг Нижегородской области увеличился на 38,2 млн рублей за июнь

Государственный долг Нижегородской области увеличился на 38,2 миллиона рублей с 1 июня по 1 июля 2022 года и составил 102,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в региональном Минфине.

Пресс-служба ведомства пояснила, что рост госдолга связан с получением очередного транша инфраструктурного бюджетного кредита на сумму 38,2 миллиона рублей. Эти средства, как и полученные ранее, и те, что поступят позднее, направят на создание террасного парка в Почаинском овраге.

– Данный транш получен в рамках общего лимита инфраструктурного бюджетного кредита. Оставшаяся сумма будет получена до конца 2022 года, – пояснила министр финансов Нижегородской области Ольга Сулима.

Так, 54,5% в структуре долга региона на 1 июля 2022 года составили бюджетные кредиты, полученные из федерального бюджета, 45,4% – государственные ценные бумаги, а 0,1% – государственные гарантии. Кредиты коммерческих банков отсутствуют.

Кроме того, в прошедшем июне было выплачено 168,3 миллиона рублей накопленного купонного дохода держателям государственных облигаций Нижегородской области (2019 года выпуска).