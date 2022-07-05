Водоснабжение более тысячи домов восстановлено в Нижегородском районе

Водоснабжение более тысячи домов холодной водой восстановлено в Нижегородском районе Нижнем Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе Нижегородского водоканала.

В компании подчеркнули, что работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм проводились в ночь с 4 на 5 июля и закончились в срок. Для их осуществления необходимо было отключить воду в более чем тысячи домах на Казанском шоссе, улице Родионова, в Подновье, Кузьминках и Афонино.

– Для скорейшего восстановления водоснабжения работали две бригады, а также 8 единиц спецтехники. В итоге к 5:30 необходимые работы были закончены, линия поставлена на заполнение. К 6 утра, как и было заявлено, вода вернулась в дома нижегородцев, – резюмировали представители водоканала.