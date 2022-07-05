Более чем в тысяче домах Нижегородского района восстановлено водоснабжение

Нижегородский водоканал в ночь с 4 на 5 июля провел работы по замене запорной арматуры на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Ремонтные работы в Нижегородском районе завершены в срок. Для их проведения от водоснабжения было отключено более тысячи домов на Казанском шоссе, ул. Родионова, в Подновье, Кузьминках, Афонино.

Для скорейшего восстановления водоснабжения работали две бригады, а также 8 единиц спецтехники. В итоге к 5:30 необходимые работы были закончены, линия поставлена на заполнение. К 6 утра, как и было заявлено, вода вернулась в дома нижегородцев

Напомним, замена запорной арматуры в дальнейшем позволит проводить аварийно-восстановительные работы на водоводе без отключения большого количества абонентов и повысит надежность системы водоснабжения в целом.