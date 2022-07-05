АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказывает содействие в увековечении памяти героев Великой Отечественной войны

АО «Транснефть-Верхняя Волга» оказывает помощь в увековечении памяти бойцов, павших в годы Великой Отечественной войны. Церемония торжественного захоронения солдата Красной армии, останки которого были обнаружены поисковыми отрядами, состоялась в Воскресенском районе Нижегородской области.

Траурное мероприятие прошло в рамках ежегодной патриотической акции «Вахта памяти». АО «Транснефть-Верхняя Волга» с 2019 года оказывает поддержку нижегородскому поисковому отряду «Курган».

Весной 2022 года во время полевой экспедиции «Белёвский плацдарм» вблизи д. Уланово Болховского района Орловской области тульские поисковики обнаружили и подняли останки старшего сержанта, командира взвода 1146-го стрелкового полка 342-й стрелковой дивизии Павла Ивановича Кирюшова, погибшего в июле 1942 года. На месте полевых работ также был обнаружен именной медальон с запиской, которая в дальнейшем была прочтена экспертами московской лаборатории «Солдатский медальон».

В ходе последующих исследований было выяснено, что красноармеец являлся уроженцем д. Большое Иевлево Заветлужского района Горьковской области, сегодня это Воскресенский район Нижегородской области. Родственники приняли решение захоронить останки бойца на кладбище в селе Воздвиженское, рядом с могилой его родного брата-фронтовика, старшего лейтенанта Виктора Ивановича Кирюшова.

В траурных мероприятиях приняли участие более 100 человек - руководители Воскресенского района, представители АО «Транснефть-Верхняя Волга» и поискового отрядов «Курган», родственники бойца, а также жители села.

Торжественное захоронение солдата Красной армии, останки которого были обнаружены поисковыми отрядами, состоялась в Воскресенском районе

Справочно:

АО «Транснефть-Верхняя Волга» на постоянной основе оказывает благотворительную помощь отряду «Курган» в проведении работ по поиску, идентификации останков солдат и офицеров, погибших в Великой Отечественной войне. Уже третий год подряд в летних поисковых экспедициях отряда принимают участие молодые специалисты предприятия, а также работники Великолукского завода «Транснефтемаш».

Только 2022 году, в ходе проведенных десяти весенних поисковых экспедиций, отрядом «Курган» найдены останки 91 бойца, установлено 2 имени. Общим итогом совместной работы АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2019-2021 годов стала организация и проведение 31 полевой экспедиции, подняты останки 425 воинов Красной Армии, установлены имена 32 из них.