«Нижновэнерго» проводит уроки по электробезопасности в детском оздоровительном лагере им. Юрия Гагарина.

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» продолжают обучать подрастающее поколение правилам электробезопасности в период летних каникул. В июне энергетики провели урок для 150 детей, отдыхающих в детском оздоровительном лагере им. Юрия Гагарина Нижегородской области.

Познавательное занятие на тему «Электричество – наш друг или враг?» сопровождалось важными теоретическими знаниями о правилах обращения с электроприборами в быту, нахождению на улице вблизи энергообъектов, рядом с линиями электропередачи, а также правилам поведения при обнаружении оборванного провода или вышедшего из строя электроприбора.

«Филиал «Нижновэнерго» уделяет значительное внимание профилактической работе по электробезопасности с детьми. Электричество – наш верный помощник в труде и быту, но не стоит забывать, что оно становится опасным для жизни человека при неправильном и небрежном обращении с ним, поэтому так важно знать эти элементарные правила с самого детства и соблюдать их», – сказал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.