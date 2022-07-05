Глава Дзержинска Иван Носков вручил медали «За особые успехи в учении»

Сегодня в Центральном парке культуры и отдыха Дзержинска состоялась торжественная церемония вручения медалей выпускникам школ, которые отметились отличной успеваемостью, активной общественной работой и хорошими результатами по итогу экзаменов, а также спортивными или творческими достижениями. В этом году медали получили 96 выпускников.

Выпускников, педагогов и родителей поздравил лично глава города Дзержинска Иван Носков.

«Поздравляю всех медалистов с первым серьезным успехом в жизни и надеюсь, что все они завершат обучение в вузах и вернутся в Дзержинск молодыми специалистами. Особые поздравления родителям и педагогам – ваше понимание, терпение и любовь к детям сегодня принесли вам заслуженные плоды. Спасибо за воспитание подрастающего поколения!», – сказал глава и добавил, что количество медалистов у нас каждый год остается примерно одинаковым, и это свидетельствует о профессиональной и эффективной системе образования, существующей в городе.

«В наших школах работают и опытные, и молодые педагоги, и это сочетание приносит хорошие плоды. А в последние годы видна не только заинтересованность школьников в хороших результатах, но и активность во внешкольной жизни», – добавил Иван Носков.

Большинство выпускников пришли на награждение вместе с родителями и любимыми педагогами. «Эмоции просто переполняют, – делится Екатерина Караштина, мама золотой медалистки Алены Караштиной. – Церемония на открытом воздухе в красивом, зеленом Центральном парке – очень красивое мероприятие. Очень горжусь своей дочерью, было приятно смотреть на нее, когда она шла по красной ковровой дорожке за заслуженной медалью. Очень благодарна учителям школы, учившим нас и помогавшим все эти одиннадцать лет!»

Сама Алена любимым предметом называет литературу, но учиться собирается на экономиста. «Литература всегда останется моим хобби! Я очень рада медали и благодарю своих учителей!», – говорит она.

Добавим, что в этом году Единый государственный экзамен в Дзержинске сдавали 918 учеников одиннадцатых классов. Экзаменационная кампания вместе с резервными днями завершилась 2 июля.

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