1308 водителей и кондукторов не хватает в Нижнем Новгороде

1308 водителей и кондукторов не хватает для регулярных пассажирских перевозок в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили представители ГП НО "Нижегородпассажиравтотранс" в своём Telegram-канале.

Предприятие опубликовало список открытых вакансий, согласно которому идёт поиск водителей в НПАП №1 (223-04-19), где требуются 163 водителя, в НПАП №2 (252-36-91), где требуются 162, и в НПАП №3 (432-86-46), где нужны 211.

А также открыт набор кондукторов: в НПАП №1 (223-04-19) требуется 202 кондуктора, в НПАП №2 (252-36-91) – 260, а в НПАП №3 (432-86-46) – 310.

Отмечено, что водителям предлагается ежемесячная заработная плата в размере до 60 тысяч рублей, а средняя зарплата кондукторов – 25 тысяч рублей.