Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 5 июля. Отключения запланированы в Канавинском и Сормовском районах, сообщается на сайте городского Управления ГО и ЧС.

В Канавинском районе без электричества останутся дома № 232а,234а,236а по Московскому шоссе. Света по этим адресам не будет с 9 до 17 часов.

А вот на улице Гордеевской в домах №54 и 56 отключат горячую воду – ее не будет с 9 до 14 часов.

В Сормовском районе запланировано отключение света на улице Культуры в домах №19 и 21. Электричества не будет с 9 до 17 часов.

Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ.