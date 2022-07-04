Свыше 50 нижегородских предприятий участвует в промышленной выставке "Иннопром-2022" в Екатеринбурге

Свыше 50 нижегородских предприятий участвует в международной промышленной выставке "Иннопром-2022", которая проходит в Екатеринбурге с 4 по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Замгубернатора региона Андрей Саносян возглавил нижегородскую делегацию. В её состав также вошли глава Минпрома региона Максим Черкасов, представители агентства по развитию кластерной политики региона, центра развития экспорта, центра импорта и импортозамещения, Корпорации развития, Нижегородского научно-образовательного центра (НОЦ), деловых объединений, а также председатель Заксобрания региона Евгений Люлин и депутаты областного парламента.

– В этом году в планах проведение большого количества переговоров с потенциальными партнёрами. Перед правительством и перед бизнесом сейчас серьёзные вызовы, на которые необходим достойный ответ, поэтому поиск новых партнёров – наша общая стратегическая задача, – подчеркнул Андрей Саносян. – В сложившейся экономической ситуации активизировалось межрегиональное взаимодействие – задачи у нас общие, и решения необходимы совместные.

В ближайшие дни нижегородская делегация проведёт ряд встреч, на которых будут обсуждаться общие подходы и инструменты взаимодействия регионов, а также взаимодействие конкретных компаний. Андрей Саносян добавил, что делегация Нижегородской области рассчитывает подписать ряд соглашений.

– Уверены, гостей выставки заинтересует продукция, представленная на стенде Нижегородской области и отдельных стендах корпораций, куда также входят компании региона, – сказал замгубернатора.