Транспортную развязку построят на улице Должанской в Нижнем Новгороде

Транспортную развязку построят на улице Должанской в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Соответствующие работы предусмотрены "Программой комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования город Нижний Новгород на 2018-2030 годы". Об этом сообщили в "НТА-Приволжье" со ссылкой на МКУ "ГУММиД".

Согласно проекту, должны быть созданы и реконструированы съезды общей протяжённостью порядка 2,6 километра, построены 12 подпорных стен, длиной 1 километр, а также возведён пешеходный переход в насыпи тоннельного типа.

Само строительство развязки займёт порядка двух лет после окончательного принятия решения по финансированию проекта и после оформления всех бумаг.