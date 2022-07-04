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Общество4 июля 2022 17:38

Реставрация Брандмауэрной стены началась на улице Новой в Нижнем Новгороде

Ею занялись волонтёры и градозащитники
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Брандмауэрную стену XIX века начали реставрировать на улице Новой в квартале церкви Трёх Святителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила градозащитница Анна Давыдова на своей странице в социальных сетях.

– Начали сбываться мои мечты: реставрируется брандмауэрная стена между двумя усадьбами на улице Новой. Надо очистить от извёстки гору старинных кирпичей, чтобы вернуть их в кладку. И я чистила. И со мной стойко отбивали раствор от материла ещё человек 10 волонтёров "Том Сойер Фест Нижний Новгород", – написала Анна.

СПРАВКА:

Брандмауэр – это глухая противопожарная стена здания, выполняемая из негорючих материалов и предназначенная для воспрепятствования распространению огня на другие здания или соседние части здания. Стена как противопожарная преграда выстраивается исключительно на фундаменте и имеет большую толщину, нежели основные стены здания.