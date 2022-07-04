Мурал в память о Борисе Немцове появился в Нижнем Новгороде. Фото: Telegram-канал Юрия Лебедева

Мурал с изображением первого всенародно избранного губернатора Нижегородской области Бориса Немцова появился в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил бывший глава города Юрий Лебедев в своём Telegram-канале.

– Сделано это в Нижегородском дворике вновь построенного частного отеля (открывается в ближайшие 2-3 недели). Выполнили работу нижегородские художники, мастерству которых высокую оценку дала мама Бориса Ефимовича –Дина Яковлевна Немцова, – написал Лебедев.

А также добавил, что рядом с муралом, посвящённым памяти Бориса Немцова, находятся "знаменитые земляки, также много сделавшие для города и его жителей: Бугров Н.А., Горький А.М., Евстигнеев Е.А., Алексеев Р.Е., Добролюбов Н.А., Шаляпин Ф.И. и учитель".