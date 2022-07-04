Маршрут десяти троллейбусов изменится в Нижнем Новгороде в связи с разработкой новой маршрутной сети города. Об этом сообщили на официальной странице "Новая маршрутная сеть Нижегородской агломерации" ВКонтакте.

– Планируется замена нынешних троллейбусов на троллейбусы с автономным ходом или электробусы и продление, за счёт этого, маршрутов, – пояснили авторы новой маршрутной сети.

Как изменятся маршруты троллейбусов:

- №2 "Улица Минеева – Дворец бракосочетания" будет проходить через Южное шоссе, улицы Гайдара и Патриотов;

- №3 "Платформа "Чаадаево" – Мещерское озеро" планируют продлить до улиц Карла Маркса, Бетанкура и Мещерского бульвара;

- №4 "ЖК Торпедо – Улица Плотникова" будет продлён до ЖК Торпедо;

- №9 "Площадь Горького – ЖК Новая Кузнечиха" поедет до ЖК Новая Кузнечиха по улице Романтиков;

- №10 "Мещерское озеро – Авторынок "Московский" также продлят до улиц Карла Маркса, Бетанкура и Мещерского бульвара;

- №12 "Автовокзал "Щербинки" – Улица Патриотов" продлится до автовокзала "Щербинки";

- №13 "Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал "Щербинки" доедет до автовокзала "Щербинки";

- № 14 "ЖК Торпедо – Улица Плотникова" будет продлён до ЖК Торпедо, улицы Мончегорской и посёлка Мостоотряд;

- №23 "ДК Красная Этна – Проспект Ленина – ДК Красная Этна" пройдёт по новому маршруту;

- №31 "Площадь Минина и Пожарского – Автовокзал "Щербинки" продлится до автовокзала "Щербинки".

Авторы подчеркнули, что маршруты не окончательны и ещё могут корректироваться.