Три жилых дома изымают у собственников для продления метро в Нижнем Новгороде

Три жилых дома на улице Большой Печёрской и улице Сеченова изымают у собственников для продления Автозаводской линии нижегородского метрополитена от станции "Горьковская" до станции "Сенная". Об этом свидетельствует постановление, опубликованное на официальном сайте мэрии Нижнего Новгорода.

Первый земельный участок с расположенным на нём жилым домом находится по адресу: улица Большая Печёрская, 72. Дом имеет площадь 166,4 кв.метра, а участок – 1422 кв.метра.

Второй жилой дом и относящийся к нему земельный участок находятся по адресу: улица Сеченова, 11. Площадь самого участка составляет 732 кв.метра, а дома – 106,4 кв.метра.

Адрес третьего дома: улица Сеченова, 7. Соответствующий земельный участок имеет площадь 618 кв.метров, а площадь дома составляет 99,3 кв.метра.

Напомним, ранее мы рассказывали, что трасса метро до станции "Сенная" пройдёт вдоль парка имени Кулибина.