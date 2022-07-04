Нижегородцев приглашают служить по контракту за 350 тысяч рублей в месяц. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Нижегородской области формируется танковый батальон имени Кузьмы Минина. Для службы по контракту приглашаются добровольцы в возрасте от 20 до 50 лет, годные по состоянию здоровья. Об этом сообщается на сайте администрации городского округа город Шахунья.

Минимальный срок, на который может быть заключен контракт, - полгода. При этом военнослужащий получает единовременное вознаграждение от регионального правительства в 200 тысяч рублей, а ежемесячное денежное довольствие составляет от 220 тысяч до 350 тысяч рублей.

Новобранцев обеспечивают обмундированием, также предусмотрено обучение воинской специальности. Для контрактников и членов их семей предоставляется полный соцпакет, поступление в вуз вне конкурса, страхование жизни и здоровья и лечение в санаториях. Также военнослужащие могут рассчитывать на получение статуса ветерана боевых действий.