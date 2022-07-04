В «Нижновэнерго» стартовал новый сезон студенческих энергетических отрядов.

В филиале ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» прошла торжественная линейка открытия нового трудового сезона Студенческих энергетических отрядов.

В этом году к работе на энергетических объектах приступили 2 отряда – «Энергия» и «220 вольт», в которые вошли 33 студента, обучающихся на соответствующие специальности в высших и средних специальных учебных заведениях Нижегородской области.

Начиная с 1 июля на протяжении полутора месяцев, студенты будут получать практические навыки работы в электроэнергетике. Все участники студотрядов на время работы будут официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой, пройдут обучение и проверку знаний на вторую группу по электробезопасности и смогут приступить к работе на объектах электросетевого комплекса.

В ходе торжественного открытия нового трудового сезона будущих энергетиков поприветствовал заместитель генерального директора ПАО «Россети Центр и Приволжье» – директора филиала «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров и вручил командирам студотрядов путевки на трудовую практику.

По итогу трудового сезона в ГК «Россети» будет выбран лучший студенческий отряд.

«Отрадно, что подобная практика стала доброй традицией, и филиал «Нижновэнерго» уже восьмой сезон формирует студенческие отряды. Приступив к работе, с ответственностью относитесь не только к выполняемому делу, но и к собственному здоровью и жизни», – сказал Дмитрий Прохоров студентам.