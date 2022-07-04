Цена за "квадрат" недвижимости в Нижнем Новгороде снизилась в июне-2022

Готовое жильё в Нижнем Новгороде стало стоить на 0,24% (269 рублей) меньше в июне 2022 года в сравнении с маем 2022-го. Об этом свидетельствуют результаты обзора цен на рынке строящегося жилья в приволжской столице от domostroynn.ru.

110 824 рубля за кв.метр составила средневзвешенная цена предложения на вторичном рынке недвижимости в Нижнем Новгороде в июне этого года. 111 093 рубля стоил кв.метр вторичного жилья в мае.

Существеннее всего цена "квадрата" в июне-2022 уменьшилась в Московском районе – кв.метр стал стоить 101 347 рублей. Месяц назад его цена была выше на 552 рубля.

В Приокском районе "квадрат" подорожал больше всего – его стоимость составила 114 489 рублей.