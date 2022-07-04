Первый местный сертифицированный производитель органической продукции появился в Нижегородской области. Им стало КФХ ИП Тарасова Марина Владимировна, о чём сообщили в пресс-службе Роскачества.

Теперь нижегородский производитель имеет право маркировать свою продукцию как органическая. Под эту категорию из ассортимента КФХ ИП Тарасова Марина Владимировна подходят малина и ежевика.

– На карте страны появился 42-й регион, где сертифицированы производители органики. Это свидетельствует о том, что органическое направление становится всё более интересным и производителям, и потребителям, – подчеркнула замруководителя Роскачества Елена Саратцева. – Уверены, что в Нижегородской области сертифицированных производителей будет становиться всё больше.

По словам Елены Саратцевой, этому должны поспособствовать условия, существующие в регионе для ведения органического земледелия, а также наличие производителей, ориентированных на производство по "органическим правилам".