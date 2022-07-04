Мининский университет собрал на форуме представителей науки, образования и бизнеса

В Точке Кипения Мининского университета прошел форум «Настоящее будущее: русская электроника», который собрал представителей науки и образования, бизнеса и рынка труда.

- Программа была насыщенная, - отметила проректор по дополнительному образованию и социальному партнерству Мининского университета Светлана Соткина. - Уверены, что участники форума смогли получить новые компетенции, почерпнуть для себя что-то новое, чтобы в дальнейшем применять это в своей профессии. Владеть актуальной информацией, иметь представление о технологических трендах необходимо, чтобы общаться с современным подрастающим поколением в рамках образовательного процесса.

Во время форума состоялась дискуссия о российском производстве в сфере инновационных технологий.

Участники обсудили тенденции и актуальные решения в технологической среде, а работодатели ответили на вопросы аудитории о востребованных профессиях и организации производства современных технологий.

- Мы уверены, что по итогам Форума все участники заинтересуются отраслью электроники и вскоре станут или нашими коллегами, или партнерами, - сказала Ольга Кожуховская, руководитель по работе с резидентами АНО «Телекоммуникационные технологии». - В рамках Форума Консорциум АНО ТТ знакомит студентов с российскими компаниями, которые ведут передовые разработки в нашей стране. Для нас важно создавать цепочку «вуз-студент-российский производитель». Отдельно хочу отметить, что участники нашей Экосистемы готовы принять студентов на практику и стажировки, а по итогам стажировки официально трудоустроить лучших из них.

Напомним, сетевой форум «Настоящее будущее: русская электроника» проходит в рамках проекта «Интегратор сообществ Кружкового движения Национальной технологической инициативы», утвержденного Советом при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.