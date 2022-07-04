Игорь Маковский дал старт восьмому трудовому сезону студенческих энергетических отрядов.

В этом году на энергообъектах ПАО «Россети Центр» и ПАО «Россети Центр и Приволжье» будут трудиться порядка 500 студентов высших и средних учреждений профессионального образования.

На торжественных линейках трудовые путевки получили командиры 41 студенческого отряда. Стройотрядовцы официально трудоустроены, обеспечены спецодеждой и парадной формой. Перед началом работ все они пройдут обучение по охране труда. За каждым участником отряда будет закреплен наставник из числа опытных сотрудников компании.

Студенты будут трудиться в районах электрических сетей, принимать участие в осмотрах и ремонте электрооборудования, а также в проведении профориентационных мероприятиях и уроках электробезопасности в детских оздоровительных лагерях.

«В ближайшие полтора месяца ребятам предстоит узнать очень много нового, а самое главное – сделать важный шаг от теории к практике. Знакомство с профессией энергетика – не единственное, что ждет студотрядовцев. Для них традиционно запланирован полезный досуг и обширная культурная программа. Желаю всем провести это время с пользой!», – отметил Игорь Маковский.