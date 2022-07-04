Мининский университет на форуме “DID Summer Camp” представил программу “Педагог в цифровой среде”

“Педагог в цифровой среде” - такую программу представил на форуме “DID Summer Camp” Мининский университет. Форум проходит на площадке Университета Иннополис с 30 июня по 2 июля.

- Концепция проекта «Педагог в цифровой среде» нацелена на опережающую профессиональную подготовку педагогов, способных эффективно решать организационные, технологические и образовательные задачи, - рассказал ректор Мининского университета Виктор Сдобняков. - Реализация проекта позволит создать непрерывную систему формирования цифровой грамотности через 100% вовлеченность в процесс цифровой трансформации образовательных учреждений среднего и среднего профессионального образования.

Программа «Педагог в цифровой среде» разработана в целях реализации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». Ее задача — поддерживать баланс спроса и предложения на рынке труда и обеспечивать доступность обучения по программам дополнительного образования.

Старт на реализацию проекта дало подписание соглашения с Университетом Иннополис.

- На базе Университета Иннополис с 2020 года действует консорциум вузов и ссузов России в рамках Опорного образовательного центра, в приоритетные задачи которого входит повышение квалификации у преподавателей и методистов, занимающихся подготовкой кадров для приоритетных отраслей экономики, - рассказал первый проректор, заместитель директора Университета Иннополис Искандер Бариев. - К 2024 году совместно с консорциумом образовательных организаций мы подготовим более 80 тысяч преподавателей и методистов. И такой инструмент, как "Педагог в цифровой среде" Мининского университета, поможет нам в достижении этих важных стратегических целей.

Согласно подписанному соглашению, вузы разработают методические материалы для обеспечения процессов формирования современных цифровых компетенций учителя. Это позволит провести цифровую трансформацию педагогического образования и образования в целом.

- Вузы способны обеспечить подготовку педагогов, которые будут уверенно работать в цифровой среде, - отметил ректор Виктор Сдобняков. - Сделать это позволят актуализированные программы высшего образования. Современная инфраструктура университета сегодня способствует решению этой задачи.

Для реализации цифровой трансформации педагогического образования в стране было подписано соглашение о сотрудничестве с Университетом Иннополис

Напомним, в этом году в Мининском университете открылся Факультет информационных технологий. Направления подготовки факультета IT предназначены для будущих учителей, повышения квалификации работающих педагогов и тех, кто хочет получить дополнительные it-компетенции.