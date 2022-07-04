От холодного водоснабжения в ночь на 5 июля будут отключены более тысячи домов в Нижегородском районе

Для увеличения надежности работы системы водоснабжения Нижегородского района АО «Нижегородский водоканал» в ночь с 4 на 5 июля проведет плановые работы. Будет заменена запорная арматура на трубопроводе диаметром 1000 мм на улице Родионова в районе дома 189. Отключения затронут жилые дома и нежилые здания на Казанском шоссе, ул. Родионова, в Подновье, Кузьминках, Афонино.

- С 22.00 4 июля до 06.00 5 июля придется отключить холодную воду в тысяче домов, в некоторых домах давление воды понизится, - сообщил в своих социальных сетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев. - Работы будут идти в течение 8 часов. Это необходимо сделать для того, чтобы в дальнейшем проводить аварийно-восстановительные работы на водоводе без отключения большого количества абонентов. Пожалуйста, запаситесь водой заранее.

С полным списком отключений можно ознакомиться на сайте Нижегородского водоканала.