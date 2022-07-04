Станислав Прокопович: «Нужно увеличить сроки содержания подрядчиком благоустроенных объектов»

29 июня 2022 года председатель комиссии по транспорту и дорожному хозяйству городской Думы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович принял участие в совместном заседании депутатов городской Думы и Законодательного собрания Нижегородской области. Участники встречи, в том числе обсудили вопросы благоустройства территорий города в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». По словам Станислава Прокоповича, работы по созданию новых общественных пространств находятся под постоянным контролем депутатов:

«Мы обсудили вопрос развития и благоустройства территорий Нижнего Новгорода в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как стало известно в ходе заседания, на 2022 год запланировано приведение в порядок 32 общественных пространств. В настоящее время на восьми объектах работы находятся в завершающей стадии, по 14 – продолжаются, по пяти – проводятся конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций, по трем администрация города готовится объявить конкурсы, два объекта уже сданы.

Работы по благоустройству территорий находятся под постоянным контролем депутатов. И мы с коллегами понимаем, что уже в текущей повестке есть проблемный вопрос, касающийся организации содержания новых пространств. На мой взгляд, нам необходимо увеличить сроки, в течение которых подрядчик будет отвечать за состояние обустроенной им территории.

Сейчас исполнитель следит за содержанием объекта в течение года. По моему мнению, срок должен быть увеличен до трех или пяти лет. Например, в рамках федерального проекта «Безопасные качественные дороги» подрядчик ремонтирует дорогу, а затем, в рамках контракта жизненного цикла, содержит ее от 7 до 10 лет. В этом случае он изначально заинтересован в том, чтобы выполнить ремонтные работы хорошо и в срок, используя только качественные материалы.

Если срок обслуживания объектов благоустройства в рамках программы ФКГС также будет увеличен, то компания, выполняющая ремонтные работы, еще перед их началом задумается о приобретении для обслуживания территории более качественной, профессиональной техники. Кроме того, в этом случае в конкурсах изначально будут участвовать нижегородские организации, имеющие серьезные намерения и достаточный опыт работы, так как требования, предъявляемые к ним городом, тоже возрастут. Уверен, такая практика позволит сэкономить достаточно серьезные средства в бюджетах всех уровней».