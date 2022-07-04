Крупнейший нижегородский парк "Швейцария" будет работать до полуночи в летнее время. Об этом его представители сообщили в своём Telegram-канале.

– В летнее время парк продляет работу до полуночи. Таким образом войти в парк вы можете до 23:00, а вот ровно в 00:00 парк закроет свои ворота, чтобы в 5:00 распахнуть их навстречу новому дню, – сказано в сообщении.

Напомним, на днях в "Швейцарии" открылась смотровая площадка на видовом откосе, напоминающая капитанский мостик. С неё открываются потрясающие виды на Оку, противоположный берег, небо и, конечно, закаты. Ранее мы показывали, как выглядит панорама.

– Эта видовая точка получилась настолько прекрасная, что изменила точку зрения на расписание работы парка, – подчеркнули в его руководстве.