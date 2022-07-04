Жанна Скворцова: «Бизнесмены напрямую обсудили с представителями органов власти злободневные вопросы»

30 июня 2022 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Жанна Скворцова приняла участие во встрече главы города Юрия Шалабаева с предпринимателями. Мероприятие прошло в обновленном парке «Швейцария». По словам Жанны Скворцовой, подобный формат мероприятий позволяет представителям бизнес-структур напрямую обсудить злободневные вопросы с представителями органов власти:

«По итогам предыдущей встречи, которая состоялась в марте этого года, 98% предложений от бизнес-сообщества были приняты и учтены. Часть из них включена в нормативные акты, другая находится на стадии обсуждения и экспертизы. Значит этот формат общения позволяет представителям бизнеса напрямую с представителями органов власти обсуждать волнующие их вопросы.

На этой встрече также обсуждалось много острых и злободневных вопросов. Благодаря тому, что в мероприятии приняли участие представители профильных департаментов администрации, часть задач удалось решить в рамках данного диалога.

Например, рестораторы с улицы Рождественской пожаловались, что в ночное время, когда все заведения уже закрыты, прилегающие к ним территории захламляются гуляющими горожанами. А утром предприятия штрафуют за несвоевременную уборку.

Был озвучен и вопрос продления разрешений на размещение нестационарных торговых объектов. По данной теме мы сейчас ждем постановления от Минпромторга РФ. На основании него будет выпущен городской правовой акт, в котором будет предусмотрена пролонгация договоров в упрощенном порядке.

Предпринимателям, представляющим сферу туризма, рассказали, как они в рамках своей деятельности могут поучаствовать в городских мероприятий.

На встрече также обсудили работу по расширению мер поддержки малого и среднего предпринимательства. В частности, в этом году город увеличил объем средств, которые выделены в помощь бизнесу. Также действуют такие меры поддержки, как отсрочка платы за аренду муниципальных рекламных щитов с апреля по октябрь 2022 года, для кафе был упрощен порядок заключения договоров о размещении летних веранд, осуществляется поддержка ярмарочной торговли. В следующем году планируется расширить перечень субъектов предпринимательской деятельности, которые могут претендовать на муниципальную помощь».