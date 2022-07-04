Роспотребнадзор: В пяти озёрах Нижнего Новгорода купаться не стоит

Вода в пяти озёрах Нижнего Новгорода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Соответственно, купаться в них не рекомендуется. Результатами исследований проб воды поделились в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, не стоит купаться во озёрах Канавинского района: озеро Сортировочное (улица Архангельская), Мещерское озеро (Мещерский бульвар), озеро Больничное (у больницы № 39).

В Сормовском районе: в озёрах Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

Напомним, жители города снова пожаловались на укусы церкарий в озере Земснаряд Нижнего Новгорода.