Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 9:42

Роспотребнадзор: В пяти озёрах Нижнего Новгорода купаться не стоит

Ведомство поделилось результатами исследований проб воды
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Вода в пяти озёрах Нижнего Новгорода не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям. Соответственно, купаться в них не рекомендуется. Результатами исследований проб воды поделились в Управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области.

Так, не стоит купаться во озёрах Канавинского района: озеро Сортировочное (улица Архангельская), Мещерское озеро (Мещерский бульвар), озеро Больничное (у больницы № 39).

В Сормовском районе: в озёрах Лунское и Светлоярское (пляжи на улицах Мокроусова и Гаугеля).

Напомним, жители города снова пожаловались на укусы церкарий в озере Земснаряд Нижнего Новгорода.