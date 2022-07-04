Продажа оставшегося товара IKEA в Нижнем Новгороде стартует 5 июля

IKEA начнёт распродавать свои товары для всех желающих в Нижнем Новгороде и в России в целом с 5 июля. Продажи будут длиться до тех пор, пока товар не закончится на складах, и только в режиме онлайн. Об этом сообщается на официальном сайте сети IKEA.

Отмечено, что доставляться продукция будет только в те городах, где есть магазины IKEA: Нижний Новгород, Казань, Москва, Краснодар, Санкт-Петербург, Омск и другие. В пригороды товар доставят не более чем на 50 км от города.

Кроме того, есть возможность оформить самовывоз через пункты выдачи заказов Ozon и Почта России. Доставка до этих пунктов также возможна только в городах, где есть магазины IKEA.

Оформить заказ можно через сайт IKEA. Там же Вы можете подробнее ознакомиться с условиями приобретения.