15% составляет коллективный иммунитет Нижегородской области

Коллективный иммунитет Нижегородской области на данный момент составляет 15%, согласно последним данным от 1 июля. В регионе привились уже свыше 2 миллионов человек, сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Напомним, 38 нижегородцев заразились коронавирусом за последние сутки. Также известно, что 9 человек госпитализировали. Общее число переболевших на сегодня составило 424 028 жителей региона.

В то же время 52 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 590 жителей региона.

Кроме того, общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 574 человека. За последние сутки смертей вследствие коронавируса не зарегистрировано.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.