38 нижегородцев заразились коронавирусом за сутки

По последним данным на 4 июля, за сутки в Нижегородской области заразились коронавирусом 38 жителей. Общее число переболевших COVID-19 на сегодня составило 424 028. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

В то же время 52 нижегородца побороли болезнь за минувшие сутки. Всего с начала пандемии от болезни полностью излечились 411 590 жителей региона.

Общее число жертв вируса в регионе по-прежнему составляет 11 574 человека. За последние сутки смертей от коронавируса не зарегистрировано.

Известно, что госпитализировали 9 человек.

Напомним, уже свыше 2 миллионов человек привились от коронавируса в Нижегородской области. Коллективный иммунитет в регионе, по данным портала стопкоронавирус.рф, на данный момент составляет 15%.

Напомним, 1 июля 2022 года Роспотребнадзор снял все ковидные ограничения, введённые ранее. Включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время.