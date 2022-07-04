12 тысяч новых фонарей планируют установить в Нижнем Новгороде

Свыше 12 тысяч новых уличных фонарей планируется установить в Нижнем Новгороде. Ещё порядка 3 050 светоточек – реконструировать. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что вести работы планируется в рамках концессионного соглашения. Департамент уже получил заявку от одного из подрядчиков, но название этой компании в мэрии не уточнили.

Так, 12 100 новых и 3 050 реконструированных уличных фонарей появятся во всех районах Нижнего Новгорода в течение трёх лет, в случае заключения концессионного соглашения на соответствующие работы.