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Общество4 июля 2022 7:21

12 тысяч новых фонарей планируют установить в Нижнем Новгороде

Работы будут вестись по всему городу
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Свыше 12 тысяч новых уличных фонарей планируется установить в Нижнем Новгороде. Ещё порядка 3 050 светоточек – реконструировать. Об этом "КП – Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья и инженерной инфраструктуры.

В ведомстве отметили, что вести работы планируется в рамках концессионного соглашения. Департамент уже получил заявку от одного из подрядчиков, но название этой компании в мэрии не уточнили.

Так, 12 100 новых и 3 050 реконструированных уличных фонарей появятся во всех районах Нижнего Новгорода в течение трёх лет, в случае заключения концессионного соглашения на соответствующие работы.