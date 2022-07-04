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Происшествия4 июля 2022 7:01

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Арзамасе

Трагедия случилась из-за неосторожности при курении
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в городе Арзамас Нижегородской области прошедшей ночью, 4 июля. Другого пострадавшего госпитализировали, о чём сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 03:02. Горел частный дом по адресу: улица Северная, 19. Пожарно-спасательные подразделения реагировали по рангу пожара №1 "БИС".

Ликвидировать огонь удалось к 03:35 на площади 96 кв.метров. Погиб безработный жилец дома – мужчина 1962 года рождения, а мужчина 1961 года рождения был доставлен в арзамасскую ЦРБ.

Пожар тушили 22 человека личного состава, задействовав 12 единиц техники.

Известно, что причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём при курении.