Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество4 июля 2022 6:43

Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 4 июля

На системах ЖКХ проходят плановые работы
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 4 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в доме № 34 по проспекту Ленина.

Сормовский район:

С 09:00 до 15:00 горячую воду отключили в доме № 6а по улице Культуры.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.