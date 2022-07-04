Свет и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода 4 июля

Электроснабжение и горячую воду отключили частично в двух районах Нижнего Новгорода сегодня, 4 июля. Временные неудобства связаны с проведением плановых работ на системах ЖКХ. Информация об этом размещена на официальном сайте Управления ГОЧС города Нижнего Новгорода.

Ленинский район:

С 09:00 до 17:00 света не будет в доме № 34 по проспекту Ленина.

Сормовский район:

С 09:00 до 15:00 горячую воду отключили в доме № 6а по улице Культуры.

Напомним, подобные плановые отключения происходят в Нижнем Новгороде регулярно и практически ежедневно.