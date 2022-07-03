Опухоль размером с грецкий орех удалили из носа нижегородца

Опухоль размером с грецкий орех удалили врачи из носа нижегородца. Об этом сообщил заведующий ЛОР-отделением городской больницы № 35 Григорий Белозеров на своей странице в социальной сети ВКонтакте.

По его словам, данная опухоль, которая четыре года росла в носу у пациента, была обнаружена случайно - нижегородец обратился с жалобами на затруднение носового дыхания.

— Жителя нашего города благополучно прооперировали в ЛОР-отделении Городской больницы № 35, опухоль удалил полностью, радиохирургическим методом. Оперировал вместе с моей молодой коллегой, доктором Гулей Нифтуллаевой, - уточнил Григорий Белозеров.

Врач добавил, что в настоящий момент пациент уже проходит послеоперационную реабилитацию и восстановление, а удаленную опухоль отправили на гистологическое исследование. После этого будет определена дальнейшая тактика лечения.

Ранее сообщалось, что нижегородские врачи достали корень зуба, который попал в носовую пазуху пациентки.

По словам заведующего ЛОР-отделением городской больницы №35 Нижнего Новгорода, корень зуба попал в нос пациентки во время операции по его удалению. Около года нижегородка жаловалась на частые приступы головной боли, заложенность носа и гнойные выделения.