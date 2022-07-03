Фестиваль факультетов и институтов Университета Лобачевского пройдёт с 4 по 9 июля

С 4 по 9 июля 2022 года в Университете Лобачевского пройдёт традиционный фестиваль факультетов и институтов «Лобачевский. Лето. Тёплый приём». Об этом сообщает пресс-служба ННГУ.

Так, на площадке перед первым корпусом ННГУ на территории студенческого городка с 14:00 до 18:00 гости фестиваля смогут познакомиться со всеми образовательными программами и специальностями вуза.

Мероприятие организовали специально для абитуриентов и их родителей. Кроме того, нижегородцы смогут получить консультации по поступлению, посетить мастер-классы, розыгрыш мерча.

Гости фестиваля смогут не только познакомиться со всеми факультетами и институтами ННГУ, но и задать интересующее вопросы представителям приёмной комиссии вуза.

Мероприятие пройдет по адресу проспект Гагарина, д.23, корп.1.

График презентаций факультетов и консультаций по направлениям:

4 июля – физический факультет, Институт филологии и журналистики, Военный учебный центр при ННГУ; 5 июля – радиофизический факультет, Институт международных отношений и мировой истории; 6 июля – факультет физической культуры и спорта, Институт информационных технологий, математики и механики; 7 июля – Институт биологии и биомедицины, факультет социальных наук; 8 июля – Высшая школа общей и прикладной физики, Институт экономики и предпринимательства; 9 июля – химический факультет, юридический факультет, Институт реабилитации и здоровья человека.