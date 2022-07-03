Все covid-ограничения отменили в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра здравоохранения региона, сейчас нижегородцы возвращаются к той жизни, о которой мечтали эти два года.

- Теперь мы пытаемся наладить нашу жизнь вместе с ковидом. Он остаётся в популяции и это, скорее всего, навсегда. Система здравоохранения получила хорошую проверку на стабильность. И она выдержала, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает министр здравоохранения региона, напряжённость иммунитета постепенно снижается, что в дальнейшем приведёт к новым эпидемиологическим рискам.

- А сейчас мы замерли в нижнем «плато». В Нижегородской области всего 2% «ковид +» проб получаем ежедневно из всего количества тестов, которые проводим. Стараемся удерживать уровень 200 тестов на 100 тысяч населения, чтобы вовремя зафиксировать какие-либо изменения, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Напомним, что Роспотребнадзор снял все введённые ранее коронавирусные ограничения, включая масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время, по всей стране и в Нижегородской области в частности с сегодняшнего дня, 1 июля 2022 года.

– В течение последних четырёх месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза (с максимального 907,6 в середине февраля до текущего 14,06) и находится на минимальных значениях с начала пандемии, – сообщили в Роспотребнадзоре. – Динамика значений коэффициента распространения коронавируса и среднесуточного темпа прироста новых случаев также свидетельствует о падении интенсивности эпидпроцесса.

В ведомстве подчеркнули, что устойчивое снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, а практически все случаи заболевания (93%) протекают в лёгкой форме или бессимптомно.