Горячую линию по вопросам приема в школы Нижнего Новгорода пройдет с 4 по 8 июля

С 4 по 8 июля с 9.00 до 11.00 департамент образования администрации Нижнего Новгорода проведет «горячую телефонную линию». Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Так, нижегородцы смогут обратиться к специалистам департамента и задать интересующие их вопросы про зачисление в муниципальные общеобразовательные учреждения в 2022 –2023 учебном году.

Телефон «горячей линии»: 435-69-74, 435-69-84.

Напомним, что пять нижегородцев получили сразу два стобалльных результата по разным предметам. Об этом сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем телеграм-канале.

- Экзамены закончились Продолжаем подводить итоги ЕГЭ. По прежнему, предварительные :) В этом году у нижегородских школьников отличные результаты, - написал мэр Нижнего Новгорода.

Юрий Шалабаев также добавил, что в этом году стобалльных результатов по всем предметам, кроме иностранных языков и информатики и ИКТ (они еще не объявлены), на 15 больше, чем в прошлом, – 138.

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