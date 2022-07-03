В Нижнем Новгороде пропал 15-летний подросток

Девочка-подросток разыскивается в Нижнем Новгороде. Информацию о его пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации, в субботу, 2 июля, Вика Куликова ушла из детского дома №3 по адресу улица Анкудиновское шоссе, 11 и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

У разыскиваемой рост 163 сантиметра, плотное телосложение, голубые глаза и темные короткие волосы. Среди особых примет: татуировка на правой ноге, пирсинг в носу.

На ней были надеты светлая клетчатая кофта, светлые бриджи. С собой подросток взял черную барсетку.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(904) 045−51−51 или в полицию по каналу связи 102.

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