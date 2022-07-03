Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2022 10:46

В Нижнем Новгороде пропал 15-летний подросток

Волонтеры отряда ПСО "Волонтер" объявили поиск
Екатерина КУРГУЗОВА

Девочка-подросток разыскивается в Нижнем Новгороде. Информацию о его пропаже разметил поисково-спасательный отряд «Волонтер».

По информации, в субботу, 2 июля, Вика Куликова ушла из детского дома №3 по адресу улица Анкудиновское шоссе, 11 и не вернулась. С тех пор ее местонахождение неизвестно.

У разыскиваемой рост 163 сантиметра, плотное телосложение, голубые глаза и темные короткие волосы. Среди особых примет: татуировка на правой ноге, пирсинг в носу.

На ней были надеты светлая клетчатая кофта, светлые бриджи. С собой подросток взял черную барсетку.

Любую информацию о место нахождении девочки-подростка следует сообщать волонтерам по телефону 8(904) 045−51−51 или в полицию по каналу связи 102.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!