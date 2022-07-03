Только 2% положительных тестов на covid-19 выявляют в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области, министр здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов в своем телеграм-канале.

По словам министра здравоохранения региона, Роспотребнадзор снял все ограничения, которые были связаны с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, и теперь нижегородцы возвращаются к той жизни, о которой мечтали эти два года.

- Теперь мы пытаемся наладить нашу жизнь вместе с ковидом. Он остаётся в популяции и это, скорее всего, навсегда. Система здравоохранения получила хорошую проверку на стабильность. И она выдержала, - отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Как сообщает министр здравоохранения региона, напряжённость иммунитета постепенно снижается, что в дальнейшем приведёт к новым эпидемиологическим рискам.

- А сейчас мы замерли в нижнем «плато». В Нижегородской области всего 2% «ковид +» проб получаем ежедневно из всего количества тестов, которые проводим. Стараемся удерживать уровень 200 тестов на 100 тысяч населения, чтобы вовремя зафиксировать какие-либо изменения, - добавил Давид Мелик-Гусейнов.

Ранее сообщалось, что смертность в Нижегородской области восемь недель держится ниже уровня 2019 года.

По словам министра здравоохранения региона, это хороший показатель смертности.

- Так держать! Берегите себя и своих близких!!!, - написал Давид Мелик-Гусейнов.