Ещё у 84 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки

По данным на 3 июля 2022 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области достигло 423 990 человек. За последние сутки было выявлено 84 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 95 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 411 538 жителей Нижегородской области.

К сожалению, количество смертей в регионе достигло 11 574, а за последние сутки два человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область сейчас занимает пятое место. Выше находятся Москва (371 человек), Санкт-Петербург (248 человек), Московская область (240 человек) и Свердловская область (91 человек).

Как ранее сообщалось, всю актуальную информацию о текущей эпидемиологической ситуации с коронавирусом достоверно и оперативно предоставляет официальный ресурс от правительства России: стопкоронавирус.рф.